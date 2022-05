Marca je Spar Slovenija na svojih policah ponudil posebne testenine sparbeceda v obliki 25 črk slovenske abecede. Z njimi je prek aplikacije Spar plus spodbudil otroke in njihove starše, da krepijo besedni zaklad. Uporabniki so iz naključno izbranih črk sestavljali besede in za vsako pravilno dobili glas, ki so ga podarili izbrani ustanovi. Skupaj so zbrali 386.500 besed oziroma glasov in jih največ namenili Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Iris, ki je prejel donacijo v znesku 5000 evrov. Sledita mu Zavod Mavrični bojevniki za pomoč mladim z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti s 3000 evri in društvo Bravo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami z 2000 evri. »Veseli me, da lahko s podarjenimi sredstvi prispevamo k lepšemu jutri otrok in mladostnikov, ki so sredi procesa učenja in osvajanja znanja, tudi novih besed,« je ob predaji donacije poudaril David Kovačič, generalni direktor Spara Slovenija.