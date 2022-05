Da so mladi vozniki nevarni, je zgolj stereotip

AMZS je že šesto leto zapored organiziral izbor za najboljšega mladega voznika oziroma voznico Slovenije, v katerem lahko sodelujejo mladi do 26. leta starosti. Letos sta se v teoriji in praksi na poligonu centra varne vožnje na Vranskem najbolje znašla Ljubljančanka Anja Kren in Jevničan Urban Ostrež.