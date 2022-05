Festival Ljubljana bo letos znova ponudil lastno gledališko produkcijo – ali natančneje, koprodukcijo z ljubljansko Dramo, v okviru katere je nastala prva slovenska uprizoritev drame Penelopiada, ki jo je po predlogi znamenite kanadske avtorice Margaret Atwood zrežirala Livija Pandur. Prevod in priredbo besedila je pripravil Tibor Hrs Pandur, ki je tudi dramaturg predstave, v naslovni vlogi pa bo nastopila Polona Juh.

Premiera bo prihodnjo nedeljo na Peklenskem dvorišču Križank, večer zatem bo sledila prva ponovitev, preostale pa bodo odigrali v juniju ter septembru. »To je posebna predstava, ki zato potrebuje tudi poseben prostor, in Peklensko dvorišče to vsekakor je,« meni ravnateljica SNG Drama Ljubljana Vesna Jurca Tadel. Penelopiada bo tudi sklenila repertoar njihove letošnje sezone – še pred njo bodo namreč prihodnji četrtek na velikem odru odigrali krstno uprizoritev igre Kabaret Kaspar hrvaške dramatičarke Tene Štivičić.

Margaret Atwood, ena osrednjih sodobnih pisateljic, se sicer v svojih delih pogosto loteva reinterpretacije mitskih zgodb, kar velja tudi za Penelopiado, njen roman iz leta 2005 (v slovenščino je bil preveden kot Penelopina preja), po katerem je zatem napisala še dramsko besedilo. Za izhodišče si jemlje 22. spev Homerjeve Odiseje, ki opisuje zgodbo dolga leta zvesto čakajoče Penelope in njenih dekel, ki jih je Odisej po vrnitvi domov zaradi domnevnega izdajstva pobil skupaj z množico snubcev, ki so oblegali njegovo ženo, vendar pa avtorica hkrati preobrne ustaljeni arhetip protagonistke kot zapuščene, uslužne in pohlevne soproge. Besedilo namreč dogodke posreduje z ženskega stališča, skozi posmrtno, »necenzurirano« izpoved Penelope, na katero se odzivajo ubite služkinje, ki želijo vedeti, čemu jih je doletela tako kruta usoda in kakšno vlogo je imela pri tem njihova gospodarica. »Gre za zgodbo, ki je v času številnih primerov nasilja nad ženskami zelo aktualna,« razmišlja režiserka. »Hkrati pa je to predstava o vseh današnjih ženskah na vojnih območjih, ki čakajo na svoje može, sinove in ljubimce.«

Poleg Polone Juh bosta v predstavi iz ansambla Drame nastopili še Sabina Kogovšek in Saša Pavlin Stošič, kot gostje pa še Gaja Filač, Ivana Percan Kodarin, Zala Hodnik, Urška Kastelic, Ana Plahutnik in Maria Shilkina. Pomembno vlogo v predstavi ima glasba, za katero je poskrbel duo Silence, scenograf predstave je Sven Jonke, kostumograf Leo Kulaš, svetovalka za gib pa Sanja Nešković Peršin.