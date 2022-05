Še pred nekaj dnevi sva z dragim in spoštovanim dr. Aleksandrom Dopliharjem skupaj sedela na seji upravnega odbora Slovenske filantropije. Njegov sedež je bil poleg mojega. Poskušam se spomniti, ali sem mu tedaj rekla kaj prijaznega, a se ne morem. Srečala sva se nekajkrat na leto in običajno sem mu povedala, da ga spoštujem, in se mu zahvalila za njegovo delovanje, za vse dobro, ki ga daje ljudem. Vsakokrat znova sem začutila, da mu moram izraziti svoje spoštovanje in hvaležnost. Zahvale in pohvale je sprejemal z njemu lastno skromnostjo in dostojanstvom, ni jim niti oporekal niti ni pokazal, da mu dobro denejo.

Z dr. Dopliharjem sem sodelovala 20 let, od ustanovitve ambulante s posvetovalnico za osebe brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja (pro bono ambulante), ki jo je vodil od začetka njenega delovanja leta 2002. Leta 2019 se je umaknil in vodenje je prevzela dr. Vida Drame Orožim, dr. Doplihar pa je še vedno sodeloval z ambulanto in Slovenski filantropiji pomagal kot član upravnega odbora.

Pro bono ambulanta je nastala kot skupni projekt Slovenske filantropije, Mestne občine Ljubljana – Zdravstvenega doma Bežigrad in Župnijske karitas Štepanja vas. Slednja se je pred nekaj leti umaknila iz projekta, zdaj z ambulanto sodeluje Rdeči križ Slovenije. Bila je inovativen projekt, treba jo je bilo konceptualno in formalno organizacijsko zasnovati ter nadgraditi na zametek zdravstvene pomoči, ki je delovala v okviru organizacije Karitas pod vodstvom spoštovanih dr. Branke Matojc in dr. Vesne Manfrede Rak. V ambulanti zdravstveno pomoč prejemajo najbolj prikrajšani za materialno dobro in človekove pravice, poleg zdravstvene pa ljudem ponuja tudi informacijsko, psihosocialno in socialno podporo. Pacienti so bili brezdomci, izbrisani, begunci, migranti brez dokumentov in v zadnjih letih žal tudi slovenski državljani, ki si niso več zmogli plačevati zdravstvenega zavarovanja.

Le malo ljudi sem srečala v svojem dolgem življenju, ki bi jih lahko primerjala z dr. Dopliharjem. ​Pro bono ambulanti je posvetil 17 let svojega življenja in svoje delo opravljal pro bono, z odgovornostjo in zavzetostjo, s kakršno je pred upokojitvijo vodil tudi Zdravstveni dom v Kamniku. Ambulanto je vodil z entuziazmom, s svojim velikim organizacijskim in medicinskim znanjem ter izkušnjami, predvsem pa s svojo modrostjo, potrpežljivostjo in umirjenostjo. Vem, da ni bilo lahko, da so se pojavljale težave. Nikoli se ni jezil ali pritoževal, nikoli nisem slišala, da bi o kom rekel slabo besedo. Probleme je reševal sam, s pomočjo svojih sodelavk. Le redko je poročal ali se želel pogovoriti o kakem problemu. Kot predsednica Slovenske filantropije sem skorajda lahko pozabila, da je ambulanta naš projekt, in so me nanj spomnile le dobre besede, ki sem jih slišala ali brala o ambulanti.

Na dan smrti dr. Dopliharja, morda prav v času, ko je umiral, sva bila s Francijem Zlatarjem na sestanku v pro bono ambulanti. Govorili smo tudi o tem, kako bomo dr. Dopliharja povabili na prihodnji sestanek. Sogovornici sta bili dr. Vida Drame Orožim in dolgoletna sodelavka dr. Dopliharja, socialna delavka Alenka Ugrin Vatovec – drugi steber pro bono ambulante v Ljubljani.

Ko sem nekaj ur po tem sestanku izvedela za njegovo smrt, me je zabolelo srce. Dobesedno telesno zabolelo. Žalost je prišla pozneje. Po nekem čudnem naključju sem informacijo dobila tik pred svojim predavanjem za prostovoljce Slovenskega društva Hospic, v času, ko sem razmišljala o smrti. Tudi o tem, kaj ostane za človekom po njegovi smrti. Ko umre, ko nas zapusti dober človek, žaluješ, doživljaš izgubo človeka, ki ti je bil tako ali drugače blizu, počutiš se zapuščenega, manj varnega in zdi se ti, da je dobro na tem svetu z njegovim odhodom okrnjeno. Obenem te tolaži misel, da dobro poraja dobro in da bo sled za dobrim človekom ostala v ljudeh, ki jim je pomagal, ti pa bodo dobro prenesli na druge ljudi.Spoštovani dr. Doplihar, še enkrat moje spoštovanje in hvala za vse, kar ste naredili za ljudi. Verjetno pa bi vam več od teh mojih besed pomenilo sporočilo, da osebe, ki zdaj delajo v pro bono ambulanti, nadaljujejo vaše delo ter ohranjajo poslanstvo in etiko, ki ste ju v njeno delovanje vgradili prav vi.