Po standardih, če naj bo ena popolna univerza na milijon prebivalcev, potem je načeloma univerz pri nas dovolj. Nujno je, da država izpolni zaveze iz strateških dokumentov in ustrezno financira obstoječe visokošolske ustanove in raziskovalne institute. V letu 2011 se je to pokazalo v izrazitem skoku obsega in kakovosti znanstvenoraziskovalnih rezultatov, ker se je pomembno povečalo financiranje. V naslednjih letih se je obseg financiranja žal zmanjšal in tega porasta rezultatov ni bilo mogoče nadaljevati. Praviloma razvoj sam pokaže, ali so potrebe ali ne. Na silo in politično motivirano umeščanje določenih institucij pa je seveda dvomljivo, sploh če ni nekaj jasnih temeljev. x Delo