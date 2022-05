Zanimiv presedan je naredil Franc Trunk, ki mi s svojimi vsiljenimi prispevki ponuja vsebino svojega drobovja (namesto možganov), saj me je tokrat presenetil. V majhnem delu svojega prispevka »Javni poziv predsedniku RS« se mu je uspelo izogniti okraskom, kot so udbomafija in druge žalitve obupanca, ter zapisati: »Tov. Boruta Pahorja, predsednika RS, javno pozivam, da v času, ki mu preostane od ogledovanja lastne podobe v zrcalu in javnega poziranja, z njemu lastnimi svetovalci ukrepa v skladu z zaupanimi pooblastili, vse v zaščito davkoplačevalcev, tako da sproži vse zakonsko predpisane ukrepe zoper državno odvetništvo, ki deluje facto že 30 let in ne izvaja predpisane zakonodaje.«

Verjamem, da se človeku nabere veliko nezadovoljstva, če mora toliko let prenašati neustrezno vedenje predsednika države. Res je, avtor poziva se je zelo potrudil in z lepimi besedami opomnil predsednika o njegovih dolžnostih in celo naivno pričakoval odziv na svoj poziv, saj ga zaključuje z besedami: »Pričakujem, da me boste pisno obvestili o vašem tozadevnem ukrepanju. Za morebitno razumevanje se vam zahvaljujem.«

O, ti preprosta naivnost avtorja poziva. Verjetno se je zaradi osebnega vzroka usmeril k podiranju naslednje domine našega oblastništva (predsednika države), ne zavedajoč se, da je prva (predsednik vlade) že padla, in to brez njegove pomoči.

Pridružil se bom njegovi aktivnosti in izpolnil željo oskrbovancev iz doma starejših. Želijo, da jim narcisoidna marioneta, ki se že deset let kiti z nazivom predsednika države, v zadnjih dneh svojega mandata, na dvorišču doma zapoje dve pesmici, in sicer: Šivala je deklica zvezdo in Pesem o svobodi. Spotoma lahko še izprazni zabojnike, obreže drevje in izkoristi (brez kamer) še vse druge spretnosti, kar jih še premore. Potem lahko odrine na Bled supat po jezeru (mašni gvant ni obvezen).

Zavedam se, da zapis njihove želje časovno prehiteva, toda obljuba dela dolg. Tako se bom izognil vprašanju, kdaj bo članek zagledal luč sveta. Hkrati pa bo glavni junak spektakla imel čas za pripravo nastopa, da ne bo »fušal« pri petju. Ko sem tem oskrbovancem doma sporočil, da bodo volitve za novega predsednika države šele oktobra, so bili vidno razočarani. Pričakovali so, da bo v času, ko večina Slovencev odrine na počitnice in zavlada kulturno mrtvilo, njim, ki morajo ostati v svojem »rezervatu«, polepšal dan s svojim labodjim spevom, posvečenim samo njim. Bodo pač morali počakati, kot tudi večina Slovencev.

Sedanji povolilni čas nam je prinesel nekaj veselega upanja. Čas je že, da Slovenci dobimo predsednika države, ki ne bo igral po taktirki drugega človeka, balansiral na vrvici priljubljenosti, temveč bo sam, brez skupine svetovalcev znal jasno in energično izraziti svoje mnenje in ga v okviru svojih pristojnosti tudi udejanjiti. To tudi volilci pričakujejo od predsednika države. Tako lahko spremljajo, če zastopa vrednote, zaradi katerih je bil izbran. »Vrvohodci« na tej funkciji niso zaželeni.

Predhodne navedbe je lepo izrazil Žan Papič z izjavo: »Spoznanje, da je večina Slovenije še vedno normalna, me pomirja.« Me too!

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani