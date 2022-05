Širitev Nata na Erdoganovem bazarju

Ko sta Finska in Švedska v sredo uradno vložili kandidaturo za članstvo v severnoatlantskem zavezništvu, je veselje nad hitro in prelomno odločitvijo obeh držav, da se odpovesta vojaški nevtralnosti, trajalo zgolj kratek čas. Turčija je hitro uresničila svojo napoved in blokirala že sam začetek posvetovanj o vloženih kandidaturah v severnoatlantskem zavezništvu. Glede na odzive turške diplomacije, ki se je očitno znašla v nezavidljivem položaju, da je morala pojasnjevati zadržke Ankare do članstva Finske in Švedske v Natu, je odločitev za blokado prišla iz samega vrha države. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je še enkrat – tako kot že večkrat v zadnjih letih – uporabil ne zgolj moč, ki jo ima kot šef države, temveč je uporabil tudi zunanjepolitično težo Turčije, da zasleduje svoje interese.