V Sevillo je prišlo 100.000 škotskih navijačev in 50.000 nemških navijačev, na stadionu Ramona Sancheza Pizjuana je bilo prostora za 42.700 gledalcev, vsak klub pa je prejel le po 9000 vstopnic. Na stadionu Eintrachta v Frankfurtu si je tekmo na velikem ekranu ogledalo 50.000 gledalcev. Vzdušje v Andaluziji je bilo odlično, predstava na igrišču pa predvsem v prvem polčasu ni bila na ravni spektakla. Eintracht je prišel do druge evropske lovorike v zgodovini kluba (pred 42 leti je osvojil pokal Uefa, potem ko je bil v seštevku dveh tekem boljši od Borussie Dortmund po pravilu več golov v gosteh) po popolnem preobratu. Glasgow Rangers je v drugem polčasu povedel z golom Nigerijca Ariba, Eintracht je hitro izenačil, ker je bil izid po rednem delu in po podaljških 1:1, so odločale enajstmetrovke.

Nemški junak je bil vratar Kevin Trapp, ki je v zaključku drugega podaljška s sijajno obrambo preprečil gol Škotom, pri enajstmetrovkah pa je ubranil strel Ramseyju. Novinar nemškega časnika Bild je zapisal, da je imel Trapp na steklenici z vodo, ki jo je dobil pred kazenskimi streli, nalepljen papir, na katerem je pisalo, kako igralci Rangers streljajo enajstmetrovke. »Osvojitev takšne lovorike je boljša od seksa,« je pripomnil Kevin Trapp, medtem ko je bil drugi nemški junak Kolumbijec Rafael Borre, strelec izenačujočega gola in odločilne pete enajstmetrovke.

Eintracht je na nemškem prvenstvu osvojil šele 11. mesto, blestel pa v evropski ligi, kjer na 13 tekmah sploh ni doživel poraza. V skupini z Fenerbahčejem, Antwerpom in Olimpiakosom je osvojil prvo mesto s po tremi zmagami in remiji. Na tekmah na izločanje je v osmini finala premagal Betis z golom v 121. minuti povratne tekme. V četrtfinalu je šokiral Barcelono, katero je po remiju v Frankfurtu premagal na stadionu Nou Camp s 3:2. V polfinalu je na obeh tekmah premagal West Ham in v finalu po pravi drami še Glasgow Rangers. »Neverjetno, da v Evropi nismo izgubili niti ene izmed 13 tekem. V finalu smo se vrnili po zaostanku in nimam besed, da bi opisal, kaj so fantje naredili v letošnji sezoni. Tekma je bila točno takšna, kot smo pričakovali. Rangers so fizično močna ekipa in pogosto igrajo na dolge žoge. Enajstmetrovke smo izvajali točno tako, kot smo jih vadili na treningu,« je povedal 47-letni Avstrijec na klopi Eintrachta Oliver Glasner. Eintracht, ki je bil nemški prvak le enkrat (leta 1959), se je z zmago uvrstil tudi v ligo prvakov za naslednjo sezono.

Igralci škotskega velikana Glasgow Rangers, ki je leta 2014 zaradi bankrota kluba nazadoval v četrto ligo, so bili zelo razočarani. »Poskušali smo vse, da bi zmagali. Enajstmetrovke so loterija in mi nismo bili na pravi ravni. Na čvrsti tekmi so igralci dali vse od sebe. Ker smo bili blizu lovorike, je razočaranje veliko. Ko zmagaš, imaš spomin za vedno. Ko izgubiš, boli,« je povedal Nizozemec na klopi kluba Rangers Giovanni van Bronckhorst.