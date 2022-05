Pele: Balkanski čarovnik

Nekdanji nogometaš, reprezentant in rekorder Dragan Džajić bo konec meseca dopolnil 76 let. Kljub očetovemu nasprotovanju je postal nogometaš, blestel je v dresu Crvene zvezde in reprezentance Jugoslavije, nad njim pa je bil navdušen tudi legendarni Brazilec Pele.