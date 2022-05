12. etapa od Parme do Genove je bila dolga 204 kilometre in je bila s tem najdaljša na letošnji italijanski pentlji. Kolesarji so morali premagati tudi tri kategorizirane vzpone tretje kategorije in etapa je bila tako idelana za uspešen napad na etapno zmago iz pobega. Načrt je do potankosti uspel italijanskemu kolesarju Stefanu Oldaniju.

Bežalo je več kot 20 kolesarjev

Kmalu po začetku etape je bilo jasno, da najboljše kolesarje na dirki 12. etapa ne zanima najbolj. Izoblikovala se je velika skupina ubežnikov, ki je štela več kot 20 kolesarjev, glavnina pa je celotno etapo kolesarila umirjeno. Ekipa vodilnega moža na dirki Juana Pedra Lopeza Trek-Segafredo je v glavnini le skrbela, da rožnata majica nikoli ni bila ogrožena. Glavnina je na koncu v cilju zaostala več kot devet minut, a mladi Španec je še naprej oblečen v rožnato.

Če je bil za glavnino miren dan, je bilo drugače v skupini ubežnikov, ki so z napadi na etapno zmago začeli več kot 50 kilometrov do cilja, ob vrhu drugega vzpona dneva. Ključen napad je uspel Oldaniju, Lorenzu Roti (Intermarche-Wanty-Gobert) in Gijs Leemreizeju (Jumbo-Visma). Trije kolesarji različnih ekip so odlično sodelovali vse preostale kilometre v begu in zasledovalni skupini niso dopustili priključka. Ker nobeden od treh kolesarjev še ni slavil profesionalne zmage, je bilo jasno, da bo nekdo danes prišel do prvenca.

V zadnji ravninski kilometer so vstopili povsem izenačeni. Z zgodnjim napadom je poskušal sotekmovalec Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi Leemreize, a mu je moči zmanjkalo veliko pred ciljno črto. Znova je tako prišlo do spopada dveh kolesarjev iz ekipe Alpecin-Fenix in Intermarche-Wanty-Gobert, drugič na letošnjem Giru pa je bil uspešnejši kolesar prve ekipe. Oldani je v sprintu imel največ moči in je poskrbel za svoj največji uspeh v karieri.