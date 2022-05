»Kot odgovor na neprijazne ukrepe, ki jih je pred tem sprejela Ljubljana v zvezi z zmanjšanjem števila osebja na ruskem diplomatskem predstavništvu in poslabšanjem pogojev njegovega delovanja, je bila slovenskemu diplomatu izročena nota z zahtevo, da v desetih dneh zmanjša število diplomatskega osebja na slovenskem veleposlaništvu v Moskvi za štiri osebe,« so sporočili z ministrstva.

»Na podlagi načela vzajemnosti je bila sprejeta tudi odločitev, da se prilagodijo pogoji delovanja slovenskega diplomatskega predstavništva v Moskvi glede na položaj, v katerem se je znašlo naše veleposlaništvo v Ljubljani,« so dodali na ruskem zunanjem ministrstvu.

Na ministrstvu so zapisali še, da so slovenskemu diplomatu izrazili odločen protest »zaradi neutemeljenih poskusov slovenskih oblasti, da bi obtožile Rusijo za vojne zločine v Ukrajini, in zaradi vojaške pomoči Slovenije neonacističnemu režimu v Kijevu«.

Slovenija je sicer v začetku aprila zahtevala zmanjšanje števila osebja na ruskem veleposlaništvu v Ljubljani na raven slovenskega v Moskvi. S tem se je število osebja na ruskem veleposlaništvu zmanjšalo za 33 oseb, z 41 na vsega osem. Slovenija je sicer pri tem uporabila določila 11. člena dunajske konvencije o diplomatskih odnosih in izbiro, kdo je moral veleposlaništvo zapustiti, prepustila Rusiji.