»Mislim, da ima danes pogodbe z družbo Gazprom Export približno 54 podjetij,« je po poročanju tiskovne agencije RIA Novosti, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP, na današnji konferenci v Moskvi dejal Novak.

»Približno polovica jih je pri naši pooblaščeni banki že odprla posebne račune - v tuji valuti in rubljih - za plačilo plina,« je dodal.

Kot je še pojasnil Novak, bodo, potem ko bodo znani končni podatki za april, pripravili seznam »tistih, ki so plačali v rubljih, in tistih, ki niso hoteli plačati«.

Ruski predsednik Vladimir Putin je namreč pred časom naznanil, da bo Rusija za zemeljski plin sprejemala zgolj plačila v rubljih, kupci pa bodo morali odpreti račune v rubljih, ali pa bo dobava plina prekinjena. Gazprom je tako minuli mesec že ustavil dobavo plina Poljski in Bolgariji, ker plina nista želeli plačati v rubljih.

Finsko državno podjetje Gasum je v torek ocenilo, da bi lahko Rusija kmalu prekinila dobavo plina tudi Finski, ker ta prav tako noče Gazpromu plačevati plina v rubljih.

Italijanski energetski velikan Eni je ta teden sporočil, da je pri ruski banki Gazprombank odprl računa v evrih in rubljih, da bi v kratkem poravnal plačila za dobavo ruskega plina. Kot so poudarili pri Eniju, je bila poteza družbe sprejeta v skladu z veljavnim mednarodnim okvirom sankcij.

Na Evropski komisiji so medtem danes znova poudarili, da upoštevanje ruskega dekreta glede plačevanja plina predstavlja kršenje sankcij proti Rusiji, ki jih je EU uvedla zaradi njene invazije na Ukrajino. Glavni govorec komisije Eric Mamer je dodal, da so državam članicam podali smernice, kaj podjetja lahko storijo.

»Lahko odprejo bančni račun v valuti, ki je v pogodbi z Gazpromom, plačajo na ta račun v valuti, ki je določena v pogodbi, in podajo izjavo, da zanje to pomeni, da so izpolnili svoje pogodbene obveznosti,« je pojasnil in dodal, da ne želi komentirati izjav posameznih podjetij.

Mamer je poudaril še, da so za nadzor nad upoštevanjem sankcij primarno pristojne države članice. Komisija pa lahko posreduje v okviru postopka ugotavljanja kršitev prava EU. Tako bi se komisija odzvala, če države članice v primeru kršenja sankcij ne bi ukrepale. S tem bi Bruselj zagotovil, da se sankcije spoštujejo, je povedal govorec.