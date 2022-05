V šestih dneh so humanitarna dejanja združila 850 Krkinih prostovoljk in prostovoljcev v Sloveniji. Posebej jih veseli, da se jim vsako leto pridruži veliko novih prostovoljcev, letos skoraj 200. Pridružili so se jim tudi sodelavci iz 15 držav, kjer ima Krka podjetja in predstavništva. Tako so z dobrodelnimi dejanji priskočili na pomoč na Poljskem, Madžarskem, Češkem, Slovaškem, Kosovem, Hrvaškem, v Ruski federaciji, Romuniji, Nemčiji, Italiji, Bolgariji, Kirgizistanu, Turkmenistanu pa tudi v Mongoliji in Indiji.

Skrb za sočloveka je vtkana v Krkin vsakdanjik. Številni krkaši v dobrodelnosti in prostovoljstvu prepoznavajo svoje poslanstvo bodisi v okviru Krke bodisi samoiniciativno. Tako že več kot šest desetletij na najbolj neposreden način krepijo družbeno odgovornost in humanitarno delovanje. Vse številčnejšega odziva se veselijo, saj je humanitarna dejavnost pomemben izraz solidarnosti.

Vrtnarili, urili spomin, skupaj telovadili ...

Humanitarni teden je tudi letos ponudil veliko priložnosti za dobrodelna dejanja. Pomagali so številnim ljudem, ki se spopadajo z življenjsko stisko, pa tudi tistim, ki se soočajo z osamljenostjo. Zbirali so oblačila, šolske, higienske in druge potrebščine za odrasle in otroke, pomagali na Rdečem križu in Karitasu, darovali kri, pomagali starejšim v 21 Domovih starejših občanov, preživeli čas z varovanci 12 institucij in društev, zbirali hrano za male živali iz zavetišč ter pomagali v zavetišču za zapuščene živali v Ljubljani.

Stanovalce domov starejših iz vse Slovenije so spremljali na sprehodih, z njimi vrtnarili, urili spomin, skupaj so telovadili ter sodelovali na ustvarjalnih delavnicah, igrali tombolo in še marsikaj. Razveseljevali so jih tudi s kulturnim programom Pihalnega orkestra Krka in pevskega zbora ZaSUK.

Pester program so letos pripravili tudi za varovance slovenskih institucij in društev ter osnovnih šol za učence s prilagojenim programom. Zanje so organizirali Pikove športne igre, si ogledali kino predstavo, na igriščih Golf Grad Otočec so spoznavali osnove golfa in se družili na sprehodih. Razveselili so jih tudi s plesnimi in ustvarjalnimi delavnicami, s čarovnijami čarovnika, nekatere pa so peljali tudi na kopanje v Terme Krka. Krkini prostovoljci so jim predstavili tudi svoje veščine. Tako so med drugim spoznavali delo njihovih gasilcev in čebelarjenje, nekaterim pa je zapel Mešani pevski zbor Krka. V sklopu dobrodelnega tedna pa so na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela otrokom nudili tudi učno pomoč.

Tudi krvodajalstvo ostaja pomemben del Krkine tradicije.

Že tradicionalno so se Krkini prostovoljci tudi to pot odzvali na vabilo k darovanju krvi. Letos so v Ljubljani, Novem mestu, Krškem in Ljutomeru zbrali skoraj 80 litrov te pomembne življenjske tekočine. Krvodajalstvo tako ostaja pomemben del Krkine tradicije.

Ves teden pa je na različnih lokacijah – od Novega mesta, Ljubljane, Ljutomera, Šentjerneja, Krškega pa do poslovnih enot Term Krka – potekalo tudi zbiranje oblačil, higienskih pripomočkov in drugih potrebščin. Do konca dobrodelnega tedna so jih v zbirnih prostorih na Krkinih lokacijah po vsej Sloveniji zbrali 2,4 tone. Zbrana oblačila so na Rdečem Križu in Karitasu pomagali razporejati in pripravljati za prejemnike. Pregledali in sortirali so tudi več kot 2 toni hrane in higienskih pripomočkov. V njihovih centrih so pripravljali tudi prehrambne pakete. Skupaj so pripravili 1100 paketov oz. 11 ton hrane. V sodelovanju z obema ustanovama pa so pomagali tudi nekaj posameznikom na domu.

Vsako leto se spomnijo tudi na živali, ki so ostale brez svojih skrbnikov. Tudi letos so zbirali hrano za mačke in pse v zavetiščih in je zbrali 352 kilogramov. S pomočjo pri urejanju okolice pa so poskrbeli tudi za lepši izgled zavetišča Gmajnice v Ljubljani.

Teden so zaključili z dnevom odprtih vrat v Krki na osrednji lokaciji v Novem mestu. Obiskalo jih je blizu 2000 slušateljev Univerze za tretje življenjsko obdobje. Zanje so organizirali ogled sodobnega obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Udeležencem je spregovoril tudi predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič. Pripravili so jim poučna predavanja, kjer so dobili številne nasvete o skrbi za zdravje, izmerili pa so si lahko tudi krvni tlak, sladkor v krvi in holesterol.

***

Humanost in prostovoljstvo pomeni veliko dati, predvsem pa pomeni tudi veliko dobiti. Pozitivne vrednote jim dajejo moči za naprej, pozitivno energijo pa bodo ohranili do naslednjega leta, ko bodo ponovno zavihali rokave za dobra dela.