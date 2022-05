Googlova ruska podružnica bo razglasila stečaj

Ruska podružnica ameriškega tehnološkega velikana Google bo razglasila stečaj, potem ko so ji ruske oblasti zaradi številnih sporov z Moskvo zasegle bančni račun, so danes sporočili iz podjetja Google Russia. Zaradi zasega bančnega računa podjetje ne more plačevati zaposlenih ter izpolnjevati drugih finančnih obveznosti, so pojasnili.