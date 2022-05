Analiza DNK je potrdila, da je bilo včeraj v Donavi najdeno truplo 27-letni Matej Periš, ki so ga v Beogradu nazadnje videli v zgodnjih jutranjih urah 31. decembra lani. Vse odtlej so ga iskali srbski policisti, ki so jim na pomoč priskočili tudi njihovi kolegi iz drugih držav. Obdukcija je pokazala tudi vzrok smrti in sicer se je Matej utopil. Prvotna preiskava ni pokazala znakov nasilja. Rezultati toksikoloških preiskav bodo znani v roku nekaj tednov.

Želi si le v miru pokopati sina

V Beograd se je iz Splita že včeraj odpravil Matejev oče Nenad Periš, ki je prva dva meseca leta preživel v srbski prestolnici. S potrditvijo najdbe sinovega trupla je umrl še tisti kanček upanja, da se bo morda nekoč vrnil domov. A je že včeraj za srbske in hrvaške medije dejal, da je pripravljen na vse. Samo, da se konča ta agonija, v kateri je družina živela zadnje štiri mesece in pol. »Vera me uči, da je vedno treba imeti upanje. Čeprav ga ni več tukaj, upam, da se bova nekoč znova srečala,« je že včeraj dejal za N1. Za RTL pa: »Matejeva zgodba na tem svetu se je končala.« Za Novo TV je še povedal, da si želi le, da družina končno dobi malo miru in da Mateja pokopljejo. Včeraj sicer uradno še ni bilo potrjeno, da je truplo res Matejevo, a ker so bila oblačila taka, kakršna je pogrešani nosil v trenutku izginotja, je bila verjetnost kar velika.

Matej Periš je v Beograd s prijatelji prišel iz Splita na praznovanje novega leta. Na predvečer izginotja so bili v klubu Gotik blizu reke Save. Okoli druge ure zjutraj je klub zapustil, še vedno pa ni znano zakaj. V objektiv ga je ujelo nekaj nadzornih kamer kako teče. Izkazalo se je, da ga nihče ni lovil. Za njim se je potem izgubila vsaka sled.