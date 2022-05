Kot so danes v sporočilu za javnost pojasnili v družbi, je ELME, ki sodi pod okrilje Instituta Jožef Stefan (IJS), po požaru opravil meritve in vzorčenje vode v potoku Štokalca in zraka na območju 400 metrov od tovarne.

V zraku okoli potoka ni zaznal nobenih kemikalij ali drugih nevarnih snovi, tudi voda v potoku je bila čista, le na površini se je nahajala pena, saj so požar pogasili z gasilno biološko razgradljivo peno. Zabeleženi parametri kažejo, da voda ni onesnažena s kemikalijami, pena za gašenje požara pa ni strupena in se raztopi na zraku in svetlobi, so poudarili v Belinki.

»Vsa požarna voda je bila varno zbrana v bazenu popožarnih vod. V prvih dneh po nesreči je bilo v zraku čutiti še nekaj vonja, vendar to ni vplivalo na zdravje in okolje. Pozneje je vsebino bazena popožarnih vod varno zbral in odstranil uradni in pooblaščeni odstranjevalec. Ker je podjetje v fazi remonta, je možno, da sosedje opazijo običajne vplive delovnih postopkov (vonj, hrup). Podjetje izvaja dnevni monitoring potoka Štokalca, tudi ob sobotah in nedeljah,« so zagotovili.

Proizvodnja v tovarni je bila ustavljena 9. maja. Podjetje je zdaj v fazi odprave posledic nesreče in rednega letnega remonta. Ponovni zagon proizvodnje je predviden v začetku junija. S pravkar začetim remontom prihajajo na delo vsi proizvodni delavci, delavci v splošnih službah pa od nesreče delajo brez prekinitev, so popisali aktualno stanje.

Poudarili so še, da je vodstvo podjetja v dneh po nesreči proaktivno nagovorilo deležnike v lokalni skupnosti, predstavilo najnovejša poročila o vplivu nesreče in odgovarjalo na vprašanja in skrbi.

Postopek inšpekcijskega nadzora ministrstva za okolje in prostor je medtem še v teku, zato vzrok nesreče še ni znan. Prav tako še ni dokončna ocena škode. V požaru v obratu Belinke Perkemije je sicer zgorelo okoli tri kubične metre delovne raztopine, ki se je v času dogodka nahajala v stolpu, v katerem poteka linija za pranje topil v proizvodnji vodikovega peroksida.

Belinka je največji proizvajalec natrijevega perboratova na svetu in eno izmed le osmih evropskih proizvajalcev vodikovega peroksida, piše na spletni strani Belinke Perkemije. Je članica evropske skupine Helios, ki spada med deset največjih premazniških podjetij na evropskem trgu. Postala je tudi del japonske skupine Kansai Paint.