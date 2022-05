Easyjet v prvem poslovnem polletju zmanjšal izgubo

Britanski letalski prevoznik Easyjet je v prvem polletju poslovnega leta zmanjšal čisto izgubo na 431 milijonov funtov (509 milijonov evrov). Lani so od oktobra do konca marca vknjižili 549 milijonov funtov čiste izgube. Kot razlog za boljše rezultate so v družbi navedli rahljanje omejitev, povezanih s pandemijo covida-19.