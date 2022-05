Kanada je zadnja v nizu držav, ki so potrdile, da preiskujejo več deset ljudi, ki kažejo simptome okužbe z opičjimi kozami. Pred Kanado so potrjene primere okužbe zabeležili v Veliki Britaniji, ZDA, Španiji in na Portugalskem.

Ta bolezen, ki je le izjemoma smrtonosna, je v zadnjih letih okužila več tisoč ljudi v delih Srednje in Zahodne Afrike, a se drugod po svetu pojavlja izjemno redko. V primeru vsaj enega posameznika iz Velike Britanije je bilo potrjeno, da se je okužil med obiskom Nigerije.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je Nigerija od septembra 2017 do aprila 2022 poročala o skupno 558 primerih suma na okužbo z virusom. Med 241 potrjenimi primeri je bilo zabeleženih osem smrtnih žrtev, kar znaša 3,3 odstotka.

Opičje koze se lahko prenašajo kapljično, če pride do vdiha večjih kapljičnih delcev, in prek stika s kožnimi ranami okuženega ali materialov, ki so bili v stiku z njegovo kožo. Kot še navaja WHO, inkubacijska doba traja od pet do 21 dni. Simptomi so lahko blagi ali resni, rane, ki nastanejo, pa so lahko tudi boleče.

Bolezen se sprva kaže s simptomi, ki so podobni gripi, kot so vročina, bolečine v mišicah in otekle bezgavke, pozneje pa se lahko pojavijo izpuščaji, pojasnjujejo pri ameriškem Centru za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC), še navaja AFP.

Po podatkih CDC pred izbruhom v Nigeriji leta 2017 na svetu kar 40 let ni bilo zabeleženih primerov okužbe z opičjimi kozami.

Katera žival prenaša virus, še ni jasno, verjetno pa je to eden od glodavcev, zaradi česar WHO navaja stik z živimi ali mrtvimi divjimi živalmi kot faktor tveganja okužbe.

Pomočnik generalnega direktorja WHO Soce Fall je na sredini novinarski konferenci dejal, da še preučujejo, kako je prišlo do lokalnih prenosov okužbe v Veliki Britaniji, pri tem pa dodal, da opažajo, da je do več teh okužb prišlo med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Eno cepivo in eno zdravilo proti opičjim kozam sta bili nedavno odobreni, a še nista široko dostopni. Določeno zaščito pred opičjimi kozami sicer nudi tudi cepivo proti črnim kozam.