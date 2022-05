Kot so dodali, vojna v Ukrajini še naprej povzroča smrt, uničenje in beg ljudi, a ZDA ostajajo zavezane spopadu z izzivi, ki ostajajo. "Ponosno stojimo ob in podpiramo vlado in ljudi Ukrajine, ko branijo svojo državo pred brutalno agresijo Kremlja," so zapisali na State Departmentu.

ZDA so svoje veleposlaništvo v Kijevu zaprle 14. februarja, 10 dni pred vdorom ruskih enot v državo. Ameriški diplomati so še naprej zagotavljali storitve iz mesta Lvov na zahodu države.

V Kijev se vračajo nekaj tednov po tistem, ko so ukrajinske sile odbile prizadevanje Rusije za zavzetje severa države in prestolnice, vojna pa se je osredotočila na vzhod in jug Ukrajine.