Naj se pridružijo postopku, poziva kreditojemalce tudi pri drugih bankah, ki so posojilo z variabilno obrestno mero odplačevali v obdobju 2015–2022. Kot so spomnili v ZPS, je večina bank in hranilnic v kreditne pogodbe vnesla tako imenovano ničelno klavzulo, s katero je določila, da se pri izračunu skupne obrestne mere namesto dejanske negativne vrednosti euriborja upošteva vrednost nič in obresti v tem primeru določa zgolj višina pogodbenega pribitka (obrestna marža).

Takšno prakso, kjer kreditodajalec zaščiti sebe in v posojilnih pogodbah omeji variabilni del obrestne mere navzdol, ne da bi določil tudi najvišjo obrestno mero in s tem zaščitil tudi potrošnika, v ZPS ocenjujejo kot nedopustno in nepošteno. Je tudi v nasprotju z evropsko direktivo in zakonom o varstvu potrošnikov. Združenje bank Slovenije je v ponedeljek poudarilo, da cene kredita ne določa le obrestna mera in da klavzule v pogodbah niso nujno nepoštene.