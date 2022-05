#intervju Deja Ivanović, Krim Mercator: Najlažje bi bilo razglasiti stečaj in zapreti klub

Po dolgi in zelo uspešni klubski in reprezentančni rokometni karieri se je Deja Ivanović (dekliški priimek Doler) preselila v Krimove klubske pisarne. Kot športna direktorica je ena glavnih kreatork politike kluba, ki je po dolgoletni sanaciji spet na zeleni veji. Ivanovićeva je spregovorila o letošnji evropski sezoni, kadrovskih rošadah na trenerski klopi in v igralskih vrstah, o evropskem prvenstvu v Sloveniji, poteku sanacije in vrnitvi Krimovega »očeta« Zorana Jankovića.