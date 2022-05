Šestindevetdesetletna britanska kraljica se je udeležila prvega od spektaklov, ki se bodo zvrstili v čast platinastega jubileja, sedemdesetletnice njene vladavine. Ta zgodovinski rekord je sicer dosegla že februarja, ko je na Otoku vreme povsem neprimerno za ljudsko praznovanje česar koli. Zato bo vrhunec praznovanja platinastega jubileja prvi junijski konec tedna, ko kraljica uradno praznuje rojstni dan, poleg dejanskega 21. aprila. Zakaj? Ker je junija vreme primerno za največjo vojaško parado leta, ki jo pripravijo za kraljičin rojstni dan. Letos bo parada 2. junija, v njej pa bo sodelovalo 1200 častnikov in vojakov, več deset vojaških orkestrov in 240 konj.

Konji in ježa so njena največja strast

Tokrat je v zares sijajni predstavi v bližini gradu Windsor – kamor se je zaradi covida, s katerim se je tudi sama okužila februarja letos, preselila pred več kot dvema letoma – nastopilo tisoč izvajalcev in petsto konj. Kraljica, ki so jo Otočani od marca na tem spektaklu v živo videli šele drugič, že dolgo ni bila tako dobre volje, tako nasmejana in tako zdrava. Kot vedno je bila vrhunsko urejena. Prejšnji teden je zaradi nejasno razloženih težav z »mobilnostjo« svoj govor ob otvoritvi parlamenta prvič prepustila prestolonasledniku Charlesu. Težave s hojo in stanjem, sploh če trajata dalj časa, naj bi imela občasno. Na spektaklu Galop skozi zgodovino ni mogla manjkati, saj so ježa in konji njena največja strast. Kar nekaj njenih dirkalnih konj je osvojilo kar nekaj pokalov in denarnih nagrad. Med tisoč izvajalci v tej predstavi so bili celo tako znani, kot so igralci Tom Cruise, Damien Lewis in Helen Mirren, ki je na odru upodobila njeno soimenjakinjo Elizabeto I.

Praznovanje dolge vladavine bo dolgo. Vrhunec bo doseglo med 2. in 5. junijem, podaljšanim štiridnevnim vikendom, saj je vlada Otočanom v kraljičino čast prvič podarila kar dva prosta delovna dneva. Napovedanih je blizu dva tisoč uličnih zabav, ne samo v Britaniji. Tudi konji, pravi in lutke, bodo del glavnega spektakla platinastega jubileja, sprevoda proti Buckinghamski palači. Zvezde tega sprevoda naj bi bili korgiji, mali kužki, s katerimi je kraljica obdana vse življenje. Kot dvajset porednih lutk na kolesih. Njihov izdelovalec Lou Jones pravi, da bodo imeli vsi drugačen značaj. »To sem naredil tako, da sem jim naredil različna ušesa, različne kožuhe, imajo pa tudi oči različnih barv in različne jezike. Nekateri jih kažejo,« je dejal Jones. V tem spektakularnem sprevodu, ki se bo pomikal po enaki trikilometrski poti, kot se je sprevod ob kraljičinem kronanju leta 1953 (prestol je zasedla leto prej), bo sodelovalo več kot 10.000 nastopajočih, od vojakov do igralcev, od gasilcev do plesalcev. Napovedujejo karnevalsko razpoloženje. To naj bi bil spektakel, kakršnega svet še ni videl. V sprevodu bo tudi kraljica, no, ne ravno ona, ampak njen orjaški doprsni kip iz žice. Napovedujejo tudi šestmetrsko lutko kraljico v njenih mladih letih. Prav okoli nje naj bi bili poredni korgiji. Tudi konji ne bodo manjkali. Dvesto jih bo.

Ta sprevod bo predfinale zaključnega dne praznovanja platinastega jubileja, ki bo 5. junija. Končalo se bo z velikim koncertom pri Buckinghamski palači, na katerem bo nastopila domača in mednarodna glasbena smetana. Na Otoku pričakujejo, da si bo praznični sprevod in koncert po televiziji ogledala več kot milijarda zemljanov.