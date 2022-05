Več kot dve leti je severnokorejski režim trdil, da je z nadzorom meje povsem preprečil vdor covida-19 v državo, tudi ko je pandemija najhuje morila po drugih delih sveta. Pred enim tednom pa so mediji totalitarnega režima le priznali, da so zabeležili prvi primer okužbe s koronavirusno različico omikron. Dva dni prej je prišlo do zaprtja v Pjongjangu.

Oblasti naj bi zdaj z zaprtjem, karantenami, maskami in fizično distanco preprečile širitev koronavirusa. Hkrati priznavajo, da ima vse več ljudi neko vrsto »vročine«. V sredo jih je bilo takšnih že 1,7 milijona ali 7 odstotkov prebivalcev. Samo v torek so zabeležili 232.880 novih primerov »vročine« in 6 smrti, doslej 62. A oblasti ne povedo, ali so te pokojne in bolne testirali na koronavirus. Menda prikrivajo še veliko več mrtvih, da ne bi še bolj razjezili diktatorja Kim Jong Una. Vsekakor Severni Koreji grozi katastrofa, če ne bo država takoj začela cepiti ter kupila zdravila za covid, kisika in ventilatorjev. V tem smislu je Svetovna zdravstvena organizacija v torek ponudila pomoč, a odgovora iz Pjongjanga še ni.

Kim Jong Un je sicer na seji politbiroja vladajoče Delavske stranke kritiziral odziv na prve primere covida. Kot je v sredo poročala njegova novinarska agencija KCNA, je svojim podrejenim očital, da so ukrepi neprimerni, »nezreli« in nezadostni. Napovedal je, da bo partijo v boju proti virusu »prebudil kot delujoči vulkan«. Po KCNA pa je vojska že v akciji in »deli zdravila«.

Severna Koreja je – podobno kot Kitajska – toliko bolj izpostavljena virusu, ker prebivalstvo ni imuno. V zadnjih dveh letih ni bilo ne okužb ne cepljenja. Rusija in Kitajska sta zaman ponujali Severni Koreji svoja cepiva, mednarodna organizacija Covax astrazeneco. Vendarle je Severna Koreja pred leti organizirala več množičnih cepljenj, na primer leta 2007 proti ošpicam.

Situacija se je poslabšala v zadnjih dveh letih

Omikron je vsekakor bolj smrtonosen, če prebivalci niso cepljeni in če niso preboleli covida-19. Na primer v Hongkongu je med starejšimi, ki večinoma niso cepljeni, za omikronom v dveh mesecih umrlo blizu 8000 ljudi. V Severni Koreji bo še veliko huje, ker je njen zdravstveni sistem eden najslabših na svetu, in sicer 193. med 195 državami po lanski študiji ameriške univerze Johnsa Hopkinsa iz Baltimora. Bolnišnice zunaj Pjongjanga pogosto nimajo stalnega dostopa do elektrike in čiste vode, celo kanalizacija v njih ni urejena, primanjkuje pa tudi medicinske opreme, zdravnikov in zdravil. Dodatno je poslabšala s ituacijo dve leti zaprta meja. Delež smrtnih primerov med okuženimi z omikronom bi lahko v Severni Koreji tudi zaradi tuberkuloze in podhranjenosti, ki poslabšata negativne posledice okužbe, dosegel odstotek, kar bi pomenilo od 100.000 do 200.000 smrti.

Severni Koreji običajno pomaga Kitajska, ki pa se prav zdaj sooča z največjim razmahom pandemije. Poleg mednarodnih organizacij je pripravljena pomagati tudi Južna Koreja. Pravzaprav je največji problem v tem, da tiranski režim iz Pjongjanga ne dovoli pomoči tujine, ker se boji, da bi resnica o njem prišla na dan.