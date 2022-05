Iskanje zdravilnega zvoka

Nova slovenska opera The Sound, ki bo nocoj v režiji Jaše Kocelija premierno zaživela na odru SNG Opera in balet Ljubljana, je prvo operno delo skladatelja Roka Goloba. Njegov komunikativni glasbeni izraz in univerzalna zgodba o glasbi kot vibraciji, ki preveva in vpliva na celotno stvarstvo, nagovarjata tudi mlajše občinstvo.