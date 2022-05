»ZDA bodo sodelovale s Finsko in Švedsko pri ohranjanju previdnosti pred grožnjami skupni varnosti in pri odvračanju ali soočanju z agresijo ali grožnjo agresije,« je sporočil Biden, ki v četrtek v Beli hiši gosti predsednika Finske Saulija Niinista ter švedsko premierko Magdaleno Andersson.

»Toplo pozdravljam in trdno podpiram zgodovinski prošnji,« je sporočil Biden in zagotovil, da bo sodeloval s kongresom in zavezniki, da obe državi hitro vstopita v »najmočnejše obrambno zavezništvo v zgodovini«, potem ko sta Finska in Švedska danes formalno zaprosili za vstop v Nato.

Turčija, članica zavezništva, ima sicer zadržke do širjenja Nata na Finsko in Švedsko, katerima očita povezave z v Turčiji prepovedano Kurdsko delavsko stranko (PKK) in kurdsko milico YPG v Siriji.

Finska in Švedska sta se za vstop v zvezo Nato odločili zaradi ruskega napada na Ukrajino, zaradi katerega sklepata, da jima nevtralnost pred sedanjim vodstvom v Moskvi ne bo pomagala. Rusija je napadla Ukrajino med drugim zato, da prepreči njen vstop v zvezo Nato.