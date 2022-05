Vsak mojster žara ima v rokavu nekaj svojih trikov in denimo ve, da mesa nikoli ne postavimo na žar neposredno iz hladilnika, ampak ga pustimo nekaj minut na sobni temperaturi. Ve tudi, da se med peko uporablja lopatke ali oprijemalke in da se mesa nikoli ne prebada z vilicami, saj tako sok steče iz njega. Ve tudi, da se meso obrne samo enkrat, nekateri pa vedo tudi, da se ga nikoli ne poliva s pivom. Raje ga spijejo.

Na vse štiri pogoje za uspešen piknik lahko vplivamo. Recimo glede žara, saj ga sami izberemo in kupimo. A za katerega naj se odločimo, saj eni prisegajo na plinski žar, na zadnjem pikniku, ki je bil uspešen, so pekli na električnem, spet tretji pa trdijo, da bi morali zakonsko prepovedati vse žare, razen tistih na oglje. Pa bodi pameten!

Spodnji pregled so pripravili strokovnjaki in je objavljen na spletni strani Merkurja. Zagotovo vam bo v pomoč pri odločanju, saj so navedene dobre in slabe strani vsakega posameznega žara.

Žar na oglje

Žari na oglje so v Sloveniji zelo priljubljeni, saj so namenjeni ljubiteljem druženj ob koncu tedna in omogočajo pripravo hrane s pristnim okusom po žaru brez uporabe industrijskih omak. Manjši žari so primerni za peko manjših kosov mesa, na primer čevapčičev ali ražnjičev. Za večje kose mesa ali za pripravo večje količine hrane, na primer mesa in zelenjave sočasno, pa po nasvetu strokovnjakov iz Merkurja potrebujete žar z rešetko premera 57 centimetrov ali več.

Priporočamo, da izberete takšen žar, ki ima rešetko debelejšo od treh milimetrov oziroma takšno, ki se ne upogiba. Dno in stene žara naj bodo iz masivne pločevine, da toplota čim dlje ostane v žaru. V zadnjem času se pojavljajo tudi žari s šamotno oblogo stranic. Za gorivo lahko uporabite oglje, brikete ali les za žar.

Žari na oglje vam ponujajo vrsto prednosti

• Omogočajo višjo temperaturo kot drugi žari.

• Lahko uporabljate sekance, ki dajo hrani edinstveno aromo.

• Priprava na oglju ima dodaten čar prvinskega načina priprave hrane.

Seveda imajo tudi nekatere slabosti

• Zahtevajo več časa za pripravo in čiščenje.

• So manj predvidljivi in zahtevajo več pozornosti.

• Po določenem času se temperatura močno zniža in za vzdrževanje temperature je treba dodajati oglje.

• Omogočajo pripravo manjše količine jedi, zato niso primerni za druženja večjega števila ljudi.

• Upoštevati je treba zakonske omejitve uporabe odprtega ognja v primeru velike požarne ogroženosti.

• Niso primerni za uporabo v zaprtih prostorih.

• Cena posamezne peke je približno dva do štiri evre dražja od peke na plinskem žaru.

• Imajo krajšo življenjsko dobo kot na primer plinski žari.

Kaj morate upoštevati, ko kupujete žar na oglje?

• Priporočamo žar z večjo dimenzijo in s pokrovom.

• Izberite model z režami za regulacijo dovoda zraka na pokrovu in spodaj.

• Dvižna rešetka na tečajih olajša dodajanje briketov, oglja ali sekancev med peko.

• Izberite žar s stabilno konstrukcijo. Priporočamo tudi izvedbo z odlagalnimi površinami.

• Žar na oglje zahteva od posameznika tudi več znanja glede same priprave žara in ustreznega uravnavanja temperature. Vsak pravi mojster žara bo prisegel na žar na oglje, saj bo hrana ob kakovostnem oglju dobila tisti prefinjeni in pravi okus po žaru. Na splošno lahko rečemo, da je žar na oglje nepogrešljiv za vsak pravi piknik.

Plinski žar

Plinski žari so med vsemi žari najbolj priročni in univerzalni hkrati. Na voljo je veliko oblikovnih in konstrukcijskih različic v veliko dimenzijah in izvedbah z enim ali več gorilniki, od manjših izvedb, ki zavzamejo le malo prostora, do zunanjih kuhinj, ki omogočajo prave kulinarične podvige. Ključna prednost plinskih žarov je, da je plošča takoj primerna za pečenje.

Prednosti plinskih žarov

• Hitra in enostavna priprava s pritiskom na gumb za vžig.

• Zagotavljajo precizen nadzor in konstantno temperaturo, zato so primerni tudi za začetnike.

• Lahko izklapljamo gorilnike in tako hrano pečemo z indirektno toploto.

• Enostavno jih je očistiti, saj je po pečenju treba zgolj umiti ploščo. Ne puščajo umazanije, kot so pepel in saje.

• Velika jeklenka zdrži vse poletje, če jo uporabljate samo za peko na žaru ob koncih tedna.

• Primerni so za peko tako za večje skupine kot samo za eno osebo.

• Odlični so tudi za peko na balkonu ali terasi.

• Peka na plinu je krepko cenejša kot peka na oglju.

• Imajo dolgo življenjsko dobo.

• Na voljo je bogata ponudba modelov v različnih cenovnih razredih.

Katere pa so slabosti?

• Hrana, pripravljena na plinskem žaru, ne dosega enakega okusa kot tista na žaru na oglje.

• Prenosni plinski žari nimajo pokrova, ki omogoča peko velikih kosov mesa.

• Močna direktna vročina lahko meso med peko bolj izsuši.

• Niso primerni za notranjo uporabo.

• So navadno precej dražji od žarov na oglje.

Kaj morate upoštevati, ko kupujete plinski žar?

• Priporočamo izbiro modela z najmanj dvema gorilnikoma, kar omogoča indirektno peko ter hkrati peko jedi, ki zahtevajo različno temperaturo.

• Izbira modela s termometrom vam omogoča precizen nadzor temperature in pripravo enakih jedi kot v pečici.

• Debelejša plošča vam bo zagotovila lepše in enakomernejše pečenje hrane.

• Pomembno je, da je žar opremljen z enostavno odstranljivim pladnjem za odcejanje.

• Če želite na prostem pripraviti tudi juho ali podobne jedi, izberite žar s stranskim gorilnikom.

• Priporočamo tudi izvedbo z odlagalnimi površinami, kar izboljša priročnost pri uporabi.

Električni žar

Električni žari so po funkcionalnosti in obliki podobni plinskim. Ključna razlika je v vrsti goriva. Elektrika je bolj priročna, saj lahko električni žar varno uporabljamo tudi v zaprtih prostorih. To je idealna rešitev za manjša stanovanja z balkonom, na katerem lahko organiziramo mini piknik ali pa si samo pripravimo kosilo.

V primerjavi s plinskim žarom potrebuje daljši čas za doseganje temperature, čiščenje zahteva več časa.

Ker tovrstni žar ne uporablja plamena, je obraba majhna.

Obstaja več vrst električnih žarov. Manjši so namenjeni dnevni uporabi, našli jih boste v ponudbi malih gospodinjskih aparatov. Na večjih žarih pa lahko pripravimo hrano tudi za večje skupine ljudi, na primer na porokah ali drugih slavnostih.

Preden se boste lotili peke, v nobenem primeru mesa ne puščajte na sobni temperaturi dlje kot eno uro. Meso sicer solite 15 minut pred pečenjem, večje kose lahko tudi uro prej, nikoli med peko. Več na spletni strani merkur.si.