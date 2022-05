Tatjano Bobnar lovi sporna preteklost

Ko je bila Tatjana Bobnar generalna direktorica policije, so policisti na Hrvaško nezakonito izgnali več tisoč prosilcev za azil. Zdaj, ko jo Gibanje Svoboda predlaga za notranjo ministrico, nanjo letijo obtožbe, da je omogočala kršitve človekovih pravic. Na Hrvaškem so azilante pretepli in oropali.