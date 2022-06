Vonj visokih borovcev in smrek ter spokojnost, ki jo obiskovalcu ponudi Bloško jezero, privabi vse več ljudi. Okoliški prebivalci, ki jim je uspelo ohraniti naravo v vsej njeni lepoti, znajo povedati, da ob koncu tedna, predvsem v vročih poletnih dneh, naštejejo tudi več kot 600 avtomobilov. »Bloško jezero je za obiskovalce zanimivo vse leto. Pozimi otroci na poledenelem jezeru drsajo, poleti navdušuje kopalce, ki sodeč po registrskih tablicah pridejo z različnih koncev Slovenije. Z obiskom smo zadovoljni tudi zunaj poletne sezone, spomladi in jeseni, saj Bloška planota privabi pohodnike, ljubitelje narave, vedno več je tudi kolesarjev,« nam je povedala Petra Rojec, ki nas je pričakala pred vhodom Glampinga Bloke, ki ga obdaja unikatna ograja iz akacijevega lesa.

Privlačno za družine in aktivne pare

Leta 2014 so postavili prve hiške. Ker, kot pove Petra, lastnika nista imela dovolj denarja za gradnjo, je Janez Hiti, ki z ženo Marjeto Lah vodi letovišče, hiške izdelal kar sam. Zaradi vseh razstavljenih skulptur, gre predvsem za medvede, jih obiskovalci Bloškega jezera obiščejo že zgolj zato, da jih občudujejo. Dva velika lesena medveda, ki sta sprva podpirala brunarico na drugi strani ceste, v neposredni bližini jezera, ki jo prav tako vodi družina, sta zdaj del letovišča.

Glamping Bloke, ki se je v vseh teh letih širil in dopolnjeval, so pred epidemijo obiskovali predvsem Belgijci in Nizozemci. »Skratka aktivni ljudje, ki znajo ceniti neokrnjeno naravo in iščejo predvsem mir in znajo tudi poležavati s knjigo v roki,« v smehu pove gostiteljica in doda, da so njihovi gostje predvsem družine z otroki. Ker znajo vsi gostje zelo hitro postati ena velika družina, se predvsem ob deževnih urah in ko se znoči, pogosto vsi zberejo v medvedjem brlogu, kakor so poimenovali leseno hišo, ki jo v notranjosti krasi kamin, pred kratkim pa so jo opremili še z družabnimi igrami.

Unikatno in na roke izdelano pohištvo

Gostje imajo na voljo majhne lesene hiške za dve osebi ali malo večjo hiško tisti, ki potrebujejo kakšen kvadratni meter več za bivanje. Družinam priporočajo najem Krpanove sobe. Zadnja novost, ki so jo ponudili svojim gostom, pa je najbolj razkošna soba v glampingu z zasebno teraso s savno in džakuzijem, kopalnico in dvoposteljno sobo. Posteljo je mogoče s posebnim mehanizmom zapeljati ven na teraso, da lahko spite pod zvezdami. Tako kot je edinstvena ponudba, je unikatno tudi ročno in iz masivnega lesa narejeno pohištvo. Čeprav je glavna sezona predvsem julija in avgusta, lahko romantično noč pod zvezdami doživite že zdaj. »Smo pač na Blokah in zato so vse enote ogrevane,« povabi Petra Rojec.