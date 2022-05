Humanitarno društvo SDS

Opozicija pod vodstvom Janševe SDS je v državnem zboru vložila predlog za referendum o zakonu o vladi, ki jo sestavlja Robert Golob. Na ta račun bomo vlado morda dobili nekoliko kasneje. Vsi, ki ste mislili, da opozicija z vlaganjem na desetine zakonov in predlogov za referendume pobalinsko in užaljeno, ker ni zmagala, nagaja novim vladajočim, ste se gladko ušteli. Sama dobrota jih je. So povedali, da to počnejo le zato, da bodo vladajoči imeli še malček več časa za razmislek. V dobrobit vseh državljanov, kakopak. Iz same dobrote so potem vložili še predlog za referendum na zakon, ki so ga sami (!) vložili. Ker, v dobrobit vseh nas, želijo seveda pomagati tudi sebi.