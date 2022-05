Kitajska: Letalska nesreča bi lahko bila namerno povzročena

Podatki o letu namreč nakazujejo, da bi lahko nekdo v pilotski kabini letalo boeing 737-800 namerno strmoglavil. Okoliščine nesreče so bile že od samega začetka skrivnostne. Sedem let staro letalo boeing 737 je po podatkih kitajske uprave za civilno letalstvo strmoglavilo z višine več kot 8000 metrov v južnokitajski provinci Guangxi. Na krovu je bilo 123 potnikov in devet članov posadke. Kitajski organi doslej niso poročali o morebitnih tehničnih težavah letala, zato so se preiskovalci osredotočili na dejanja pilotov oziroma dogajanje v pilotski kabini. Tudi na podlagi podatkov iz črne skrinjice. »Letalo je naredilo natanko to, kar mu je nekdo v pilotski kabini naročil,« je za WSJ dejal neimenovani vir in menil, da je nekdo v pilotski kabini namerno strmoglavil letalo. Kitajski organi se na te informacije ne odzivajo.