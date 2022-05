Letošnje že sedmo tekmovanje teka po stopnicah na vrh Kristalne palače je bilo polno čustev, veselja in solz. Kot je povedala organizatorka dogodka Živa Cesar Gams, so se letos v rekordnem številu zbrali tudi gasilci, prvič pa so se jim pridružile tudi družine junakov 3. nadstropja, katerim je bil dogodek prvotno tudi namenjen. »Na vrhu Kristalne palače so gasilci otrokom, zdravljenim na hematoonkološkem oddelku, pripravili čudovit špalir, jim zaploskali in podelili medalje. Po dvoletnem premoru smo bili v dvomih, ali bi dogodek spet oživili. Nasmehi na obrazu otrok, navdušeni udeleženci in vsesplošna dobra energija celotnega dne pa so nam vsekakor dali potrditev, da bomo vztrajali še naprej,« je navdušeno povedala organizatorka projekta Alive step up.

Leo ostaja zvezdica projekta

V prvi izvedbi projekta je ekipa zbirala sredstva za prijatelja, ki se je ponesrečil pri skoku v vodo in postal tetraplegik, že v naslednji izvedbi pa so začeli zbirati sredstva za otroke na pediatrični kliniki. »Žal je za rakom zbolel takrat leto in pol star sin mojega zelo dobrega prijatelja in tudi velikega podpornika pri izvedbi dogodka. V naslednjih letih smo dogodek in zbrana sredstva namenili njemu in njegovim prijateljem na onkološkem oddelku pediatrične klinike. A konec ni srečen, pred dvema letoma nas je takrat štiriletni Leo zapustil. Vsa leta je bil naša zvezdica projekta in tako bo tudi v prihodnje,« pa je med drugim povedal Boštjan Gams, idejni vodja projekta Alive step up. In dodal: »Gasilske kategorije so zelo zahtevne. Priti v 21. nadstropje v polni opremi in z omejenim časom ni kar tako. Poleg tega so imeli letos še dodaten izziv, saj so bile temperature zraka nad 20 stopinj, kar je zagotovo pomemben dejavnik pri premagovanju 479 stopnic in 89 metrov nadmorske višine, kolikor meri Kristalna palača.«