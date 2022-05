V četrtek ob 19. uri bodo v Erbergovem paviljonu v Dolu pri Ljubljani odprli fotografsko razstavo Marka Obida.

Strojni inženir iz Brinja, ki mu je ljubezen do fotografije, adrenalinskega športa in rock glasbe v zadnjih 22 letih odprla marsikatera vrata, sodeluje z najboljšimi slovenskimi in tujimi tekmovalci v spustu z gorskimi kolesi, deloval pa je tudi v motošportu in formuli 1. Na fotografski razstavi, ki bo na ogled do 5. junija, bo predstavil delček svoje 22-letne fotopoti na področjih, ki jih ima rad. V okviru razstave bodo priredili tudi gorskokolesarska druženja ter gorskokolesarske fotodelavnice. Prvo bo že to soboto, ko se lahko prijavite za gorskokolesarsko vožnjo okoli Koranta. 28. maja Obid vabi na Murovico pod vodstvom Kristjana Vrečka. 2. junija organizirajo popoldansko vožnjo z gorskimi kolesi okoli Koranta pod vodstvom ljubljanskega SuperSnurf kluba, 5. junija pa bodo program sklenili z gorskokolesarsko fotodelavnico.