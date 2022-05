Prireditev, na kateri pričakujejo okoli tisoč čebelarjev iz šestdeset čebelarskih društev ter goste iz tujine, bo v soboto, 21. maja. Čebelarji se bodo zbrali ob 10. uri v kongresnem centru, po prireditvi, ki bo uro pozneje, pa se bodo podali še na ogled Dolenjskih Toplic. Ob kulturnem programu bodo na prireditvi podelili priznanja vzrejevalcem matic in prehodni prapor naslednjemu organizatorju prireditve, čebelarskemu društvu Henrika Peternela Celje.

Prvi učitelj sodobnega čebelarstva na svetu

Z vsakoletnim praznovanjem se slovenski čebelarji spomnijo rojstnega dne prvega učitelja modernega čebelarstva na svetu Antona Janše, rojenega leta 1734. Med osrednjimi gosti v Dolenjskih Toplicah pričakujejo tudi Lucasa Aleandra Garibaldija iz Argentine, prejemnika prve najvišje državne nagrade zlata čebela, ki jo naša država podeljuje posameznikom na svetovni ravni za izjemen prispevek k zaščiti in krepitvi zavedanja o pomenu čebel in drugih opraševalcev.

Ob tem bodo čebelarji zaznamovali tudi svetovni dan čebel, ki je 20. maja in ga je generalna skupščine OZN leta 2017 razglasila na pobudo Slovenije. Napovedujejo pestro čebelarsko popoldne. Od 15. ure dalje se bo na parkirišču pred kulturno-kongresnim centrom zvrstila kopica dogodkov za vse generacije, od stojnic z izdelki lokalnih ponudnikov, razstave otroških umetnin do degustacij, delavnic peke in predstave za otroke.