Vzdrževalca zavrnila krivdo

Kmalu bo minilo sedem let od tragične prometne nesreče v naselju Konjsko v mestni občini Celje, v kateri je umrla komaj sedemletna kolesarka, ki je s ceste zapeljala v večjo udarno jamo na neurejeni bankini in padla. Tožilstvo je proti zaposlenim v podjetju Voka Celje, ki so vzdrževali cesto, vložilo obtožnico, a krivdo zavračajo.