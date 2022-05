Vsak dan je vse več razlogov, da bi vsi sedli na kolo

Namen štiritedenskega projekta, ki so ga za Mestno občino Celje zasnovali v Zavodu Vozim, podprle pa so ga vse osnovne šole, je, da bi tudi med otroki in mladostniki spodbudili trajnostni prihod v šolo – peš, s kolesom, skirojem, rolerji, rolko ali šolskim avtobusom, če še ni ustrezno urejenih varnih poti.