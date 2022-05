Psihologija je pomembna v smislu razumevanja značilnosti razvojnih stopenj, motivacije, samozavesti, navduševanja za šport, pedagoški pristop pa, da vemo, kako pedagoško ustrezno delati z mladostniki. Težave se vedno pojavijo takrat, ko so otroci v stiski, in izobražen trener mu mora znati pomagati. Otrok mora na tekmo, da se sreča s temi občutki. A to je smiselno le, če je za to ustrezno pripravljen. Če ni in če se mu denimo zgodi, da je na zadnjem mestu zaradi slabe priprave, je to zanj lahko velika psihična stiska. Poleg tega so tudi tekmovanja sistemsko slabo postavljena, saj v mnogo športih skupaj tekmujejo tri starostne skupine. Če tekmujeta skupaj 15- in 17-letnik, mlajši skoraj nima nobene možnosti za zmago, razen če je izjemno nadarjen. In če je tukaj pritisk rezultata velik in trener otroka ne zna psihološko pripraviti, je lahko problem. x Nedeljski dnevnik