Beograd bo te dni središče dogajanja v evropski košarki. Od danes do sobote bo v Štark Areni zaključni turnir četverice v evroligi, nato pa v nedeljo in ponedeljek še odločilni tretji polfinalni tekmi lige ABA, najprej med Partizanom in Budućnostjo, nato pa še med Crveno zvezdo in Cedevito Olimpijo. Po turbulentni evroligaški sezoni, med katero so bili zaradi vojne v Ukrajini iz tekmovanja izločeni trije ruski klubi CSKA, Zenit in Unics, nato pa so zaradi koronskih ukrepov zaključni turnir četverice prestavili iz Berlina v Beograd, je naposled vse nared za zaključne boje. Polfinalna para sta po okusu košarkarskih sladokuscev. Ob 18. uri se bosta najprej udarila Olimpiakos in aktualni prvak Anadolu Efes, ob 21. uri pa večna rivala Barcelona in Real Madrid. Slovenski pridih zaključnemu turnirju bo tokrat dal le sodnik Damir Javor, za katerega bo to tretji nastop na zaključnih turnirjih.

Olimpiakos – Anadolu Efes: Turško moštvo je sezono začelo katastrofalno in bilo dolgo zunaj pozicij za četrtfinale. Šele z izključitvijo ruskih klubov so se mu odprla vrata med osem najboljših. Redni del je končal kot šesti, v četrtfinalu pa po štirih tekmah izločil Milano. Olimpiakos je moral za mesto v polfinalu igrati pet četrtfinalnih tekem proti Monacu. »Smo v polfinalu, od novega naslova prvaka pa nas ločita le dve zmagi. O preteklosti ne razmišljamo več, temveč le o končnem uspehu,« je samozavesten trener Anadoluja Efesa Ergin Ataman. »Imam eno najboljših moštev, odkar sem pri Olimpiakosu. Prepričan sem, da bomo tako fizično kot psihično pripravljeni na Anadolu Efes,« pa pravi trener Olimpiakosa Jorgos Barcokas. Moštvi sta v rednem delu na medsebojnih obračunih po enkrat zmagali in izgubili.

Barcelona – Real Madrid: Potem ko je Barcelona v lanski sezoni klonila v finalu proti Anadoluju Efesu, ima letos v načrtu končno slavje. Tako bi postala prva ekipa od spremembe sistema tekmovanja leta 2016, ki je bila najboljša po rednem delu, in bi se veselila tudi končne zmage. Večna španska rivala sta se na zaključnih turnirjih četverice v evroligi do zdaj pomerila dvakrat, oba polfinalna obračuna je dobil Real Madrid (2013, 2014), Barcelona pa se v Beograd podaja samozavestna, saj je zmagala na zadnjih štirih el clasicih v evroligi.

»Pomembna bo lanska izkušnja, ko smo klonili v finalu. Veliko igralcev je ostalo, zato jih tisti poraz še vedno boli,« pravi trener Barcelone Šarunas Jasikevičius, ki je v četrtfinalu Bayern strl šele po petih tekmah. Moštvi sta se v letošnji sezoni pomerili že šestkrat. Real Madrid je dobil španski superpokal, nato pa je naslednjih pet tekem pripadlo Barceloni (finale pokala, dvakrat špansko prvenstvo in dvakrat evroliga). »Težko bo. Poznamo se do potankosti. Odločale bodo malenkosti,« dodaja legenda litovske košarke. Z njim se strinja tudi trener Reala Madrida Pablo Laso, ki je za mesto v polfinalu s 3:0 odpravil Maccabi. »Bo pa ta tekma poglavje zase. Obe ekipi bosta pripravili kakšno presenečenje, ne pa tudi večjih novosti, saj je to nemogoče. Kljub porazom na zadnjih petih tekmah proti Barceloni smo prepričani, da lahko pridemo v finale.«