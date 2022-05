»Nova sezona se je začela z zadnjim dnem minule sezone. Ker je bil premor dolg, sem bil zelo željan treninga. Naveličal sem se počivati in z veseljem sem se vrnil na stadion in v telovadnico. Tudi ko imamo počitnice, moram biti vseskozi v pogonu, da telo deluje in ne začne počivati,« je občutke ob začetku priprav opisal kapetan slovenske moške reprezentance v smučarskih skokih Peter Prevc. Devetindvajsetletni skakalni as iz Dolenje vasi v Selški dolini, ki si je dom z ženo Mino ustvaril v Radovljici, je na priprave za 14. sezono tekmovanj na najvišji ravni prišel v dobri kondiciji. Skupne priprave je reprezentanca začela 23. aprila, a je vsak član slovenske zračne eskadrilje deset dni prej dobil program individualnega dela. Tako so že prvi dan začeli treninge na polno in niso imeli prevelikih težav z bolečinami v mišicah.

Stare smuči in novi dresi

»Zdravje je dobro, bolečin ni. Le na preventivi in regeneraciji je malo več poudarka, kar je glede na moja leta tudi potrebno. V pripravah ne bo veliko novosti, zaradi preprečitve poškodb bo le program telovadbe malo bolj razširjen. Predvsem je treba za skoke živeti in poslušati telo, ki bi sicer najraje počivalo. Treba je upoštevati, kdaj je telo lažno in kdaj resnično utrujeno,« je pojasnjeval Prevc, ki je lansko sezono sklenil v velikem slogu. Potem ko je moral izpustiti norveško turnejo zaradi okužbe s koronavirusom, kar se mu je zgodilo že drugič, je na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Vikersundu osvojil četrto mesto med posamezniki in zlato kolajno z ekipo. V finalu sezone v Planici je zbral komplet stopničk z zmago na ekipni tekmi ter drugim in tretjim mestom na preizkušnjah posameznikov.

Glede opreme bo ostal na istih smučeh (Slatnar) kot v lanski olimpijski sezoni, ko je v Pekingu osvojil dve zlati olimpijski kolajni. Pri dresih se obeta nekaj novosti, a bo treba počakati do junija, ko bo glede na nova pravila jasno, kaj bo dovoljeno in kaj ne. »Ko pridejo tekme, se vse še enkrat spremeni, saj spoznajo, da nekatere stvari ne delujejo. Glede napovedi novega načina meritev velikosti dresov bo treba počakati, kako bodo stvari delovale v praksi. Sliši se obetavno. Pravila sem prebral. Zdi se mi, da stvari le dodajajo. Morda bi bilo boljše, če bi pravila napisali povsem na novo, da bi bilo vse bolj razumljivo,« se je o opremi razgovoril najstarejši izmed treh bratov Prevc.

Poleti ne bo nastopil na vseh tekmah za veliko nagrado. Ker želi poletje izkoristiti za mirno pripravo, načrtuje nastope na uvodu v Visli na Poljskem ter zaključku v Hinzenbachu v Avstriji in Klingenthalu v Nemčiji. Tekmo v Courchevelu v Franciji bi izpustil, ker je za eno preizkušnjo 24 ur vožnje, medtem ko je na prizorišču le 20 ur, podobno velja za Rašnov v Romuniji. Nova sezona svetovnega pokala se bo začela že 4. novembra v Visli in prvič bodo skakalci namesto na sneg doskočili na plastiko, medtem ko bo smučina tako kot pozimi ledena. »To se mi ne zdi dobro. Tudi v začetku novembra so kraji v ZDA in Skandinaviji, kjer je mraz in sneg. Nič ne bi bilo narobe, če bi začeli na 90-metrski skakalnici v Rovanimeiju na Finskem, kjer imajo sneg v začetku novembra. Začetek svetovnega pokala v skokih je prestavljen na zgodnejši termin zaradi svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju, vendar se zimski športi vseskozi prekrivajo z drugimi. V skokih se tako podaljšuje sezona, vmes pa ni nobenega premora, kot so v formuli ena, motociklizmu, alpskem smučanju …, kjer nimajo tekem vsak konec tedna. Ritem tekem bo hud, kar pomeni tudi več stresa,« je bil jasen Prevc, ki je še vedno rekorder po številu zmag (15) in stopničk (22 na 29 tekmah) v eni sezoni svetovnega pokala, osvojenih točkah (2303) ter lovorikah (novoletna turneja, svetovni prvak v poletih, veliki kristalni globus in mali globus za polete).

Dopust je prilagodil sinovoma Ludviku in Oskarju

Takoj po koncu minule sezone je s selektorjem Robertom Hrgoto opravil analizo zime in naredil načrt za novo, v kateri bo vrhunec svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju doma v Planici med 21. februarjem in 5. marcem 2023. »Delo je zastavljeno tako, da bomo dobro pripravljeni na novoletni turneji in bomo to skušali zadržati do konca sezone. Najboljši moramo biti v Planici,« je dodal Prevc, ki je dopust prilagodil starosti otrok. Ker na letalo ni želel tovoriti obilice prtljage in potovati daleč, so se z avtom odpeljali v Rovinj. »Od dopusta je minilo že toliko časa, da sploh ne vem več, da sem kje bil. To je bil dopust bolj za otroke, medtem ko starši pridejo domov utrujeni. Tedaj so veseli, da gredo otroci k babicam in dedkom, da se tudi starši odpočijejo,« je slikovito razlagal Peter Prevc, ki o zasebnem življenju noče veliko govoriti. Pravi, da se sinova Ludvik in Oskar (rodil se je novembra lani, zato je oče izpustil uvodni tekmi sezone v Nižnem Tagilu v Rusiji) že veselita poletnega dopusta. Na vprašanje, kako komentira prestop Anamarije Lampič iz smučarskega teka v biatlon, je odgovoril: »Zanimivo. Navijal bom zanjo, da bo uspešna.« x