Šišimarin, vojak iz sibirske regije Irkutsk, je priznal, da je 28. februarja v ukrajinski severovzhodni regiji Sumi s strelom iz avtomatske puške ubil neoboroženega civilista.

Po navedbah tožilcev je Šišimarin vodil enoto v tankovski diviziji, ko so bili napadeni. Nato naj bi on in štirje ostali vojaki ukradli avto in na poti srečali 62-letnega kolesarja, ko je bilo Šišimarinu ukazano, naj ga ustreli, kar je tudi storil.

Po predhodnih navedbah iz urada generalne državne tožilke je Šišimarin to storil, da bi civilistu preprečil prijavo položaja skupine ruskih vojakov.

Ukrajinsko tožilstvo je sicer registriralo že več kot 10.000 domnevnih vojnih zločinov med vojno v Ukrajini.

V torek je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) v Ukrajino poslalo 42-člansko ekipo, ki jo sestavljajo preiskovalci, forenziki in podporno osebje. V državi bodo preiskali domnevne vojne zločine po ruski invaziji, po besedah ICC pa gre za največjo tovrstno misijo v zgodovini njihovega delovanja.