Bufolin, sicer podpredsednik društva Sommelier Slovenije, je na prejšnjem državnem prvenstvu zasedel drugo mesto. Kot so sporočili iz društva, je v svet sommelierstva vstopil leta 2009, leta 2014 pa je zaključil izobraževanje na tretji, najzahtevnejši stopnji.

Na državno tekmovanje se lahko prijavijo tisti kandidati, ki so uspešno opravili izobraževanje po predpisanih programih in opravljajo sommeliersko delo. Na tekmovanje se je prvotno prijavilo 167 kandidatov, na samo tekmovanje pa jih je prišlo osem.

Kandidati so v ponedeljek v prostorih KULT316 - Center kulinarike in turizma opravili polfinalne nastope. To je vključevalo pisno preverjanje znanja s področja vinogradništva, vinarstva in sommelierske stroke. Sledila sta degustacija dveh vin in test spajanja vina in hrane, v praktičnem delu tekmovanja pa so morali pokazati veščine strežbe z dekantiranjem vina.

V finale sta se poleg Bufolina uvrstila še Rok Kerin in Ilia Nozadze. Finalisti so v torek na dogodku ob praznovanju 30-letnice društva na Ljubljanskem gradu v samostojnih nastopih opravili degustacijo dveh slovenskih in dveh tujih vin ter prepoznavanje petih žganih pijač, popravek napak v vinskem listu, podali ustrezne predloge za spajanje hrane in vina ter prikazali dekantacijo in strežbo vina, so pojasnili.

Tekmovanje je spremljalo več komisij, ki so bile pristojne za različna področja.

Tekmovalni del se je zaključil s posebnim izzivom, in sicer izborom najboljšega sommelierja v točenju penine iz magnum steklenice, kar je prav tako postal Bufolin.

Kot so še pojasnili, je društvo Sommelier Slovenije, ki edino predstavlja Slovenijo v Mednarodnem sommelierskem združenju (ASI), v treh desetletjih delovanja izobrazilo več kot tisoč sommelierjev prve stopnje, 163 sommelierjev je zaključilo izobraževanja na drugi stopnji, 90 pa je takih, ki so osvojili strokovna znanja na najvišji, tretji stopnji.