Investicija je po besedah Langhammerja stala 5,2 milijona evrov, vendar so v družbi prepričani, da se jim bo investicija obrestovala. "Verjamemo, da bo Cineplexx Rudnik postal središče filmske zabave, druženja in preživljanja prostega časa," je na današnjem druženju z mediji dejal Langhammer.

Predprodaja vstopnic se je že začela

Kino bo imel sedem kinodvoran s skupno kapaciteto 1357 sedežev, predprodaja vstopnic pa se je začela včeraj na spletni strani Cineplexx.

V družbi so veseli, da so preživeli težko obdobje epidemije covida-19 in v tem času uspeli dokončati nov, moderen objekt.

Kot je poudaril Langhammer, odprtje kina v Ljubljani zanje predstavlja mejnik, saj so zelo dolgo čakali na prihod v slovensko prestolnico. Cineplexx ima sicer v Sloveniji kinematografe že v Kranju, Kopru, Novem mestu, Mariboru, Celju in Murski Soboti.

V Cineplexxu bodo, kot napovedujejo, še naprej v živo predvajali tudi določene operne in baletne predstave ter koncerte, njihove dvorane pa bodo na voljo tudi za organizacijo zasebnih projekcij, gospodarskih srečanj in konferenc. Vendar ob tem poudarjajo, da njihova primarna dejavnost ostaja kinematografija.