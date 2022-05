V zgodnjih jutranjih urah zadnjega dne lanskega leta se je za 27-letnim Matejem Perišem iz Splita v Beogradu izgubila vsaka sled. Morda se bo zgodba o skrivnostnem izginotju danes končala – potapljači so okoli pol desete ure dopoldan iz Donave na območju soseske Ada Huja namreč potegnili truplo mladeniča, ki bi lahko bil Matej. Ker je bilo truplo dolgo v vodi, je seveda neprepoznavno. Po pisanju srbskih medijev pa se temna majica, kavbojke in en bel športni copat na njem skladata z oblačili, v katerih je pred štirimi meseci in pol izginil mladi Hrvat. Na roki so našli srebrno uro, v žepu mobilni telefon. Ali gre za Mateja, bo pokazala analiza DNK. Rezultati bi lahko bili znani že jutri, kakor tudi razkrit vzrok smrti. O morebitni najdbi trupla njegovega sina je srbska policija najprej obvestila Matejevega očeta Nenada Periša. »Zelo mi je težko, upali smo na kakšno spodbudnejšo informacijo, a se mora cela družina soočiti z resnico in jo sprejeti. Kaj več ne morem reči, se bom pa odpeljal v Beograd,« je potrdil za srbski Telegraf.

Opravili rekonstrukcijo gibanja

Srbski in zlasti hrvaški mediji so že vse od 31. decembra dalje polni člankov o pogrešanem Mateju, ki se je s prijatelji v srbsko prestolnico odpravil praznovati vstop v novo leto. Za njim se je vsaka sled izgubila v zgodnjih jutranjih urah zadnjega dne lanskega leta. Večer prej je preživel s prijatelji v nočnem klubu Gothic, ki pa ga je iz še vedno neznanih razlogov zapustil. Nadzorne kamere so ga nekaj minut kasneje ujele med tekom v kratkih rokavih, čeravno so se temperature v Beogradu takrat gibale okoli ničle. Na promenadi ob Savi je okoli druge ure ponoči s posnetka izginil. Med preiskavo, ki jo je policija zagnala še isti dan okoli šeste ure zvečer, so ugotovili, da mladeniča ni nihče preganjal, da torej ni bežal pred nikomer, kakor bi lahko bilo sklepati s posnetka. Policisti so pregledali na stotine ur nadzornih posnetkov, opravili razgovore s prijatelji, osebjem lokala, pričami, pa tudi taksistom, s katerim je med tekom govoril. Opravili so tudi rekonstrukcijo njegovega gibanja. Prišli so do zaključka, da izginotje ni bilo povezano s kakšnim prepirom ali nasiljem. Pri preiskavi so si pomagali tudi z droni in termovizijskimi kamerami, iskanju so se pridružile tudi sosednje države.

Najhujša je negotovost

Teorij, kaj se je zgodilo z Matejem, je bilo ogromno – eni so bili prepričani, da je utonil v Savi, drugi, da je bil žrtev napada, tretji so omenjali povezavo z drogami, četrti so verjeli, da je še živ. Med njimi v prvi vrsti oče Nenad Periš, ki je v Beogradu preživel 75 dni. Nato se je vrnil domov k preostali družini. »Moje srce je ostalo s sinom tam, kamor se bom vrnil,« je sredi marca dejal za časnik Slobodna Dalmacija. »Živim s tem, da ne vem, kje je moj otrok in kaj se je z njim zgodilo,« je pred dvema tednoma spregovoril za srbski Blic. Šteje dneve, odkar se je zadnjič slišal sinov glas, z obraza je izginil nasmešek. »Dlje, kot traja bolečina, bolj se je navadiš, a je kljub temu vsak dan le močnejša. Ta negotovost je najhujša,« je razlagal. Bolj kot kaj drugega je upal, da se bo skrivnost sčasoma razkrila, da bo dobil vprašanja na vse odgovore. In da bo agonije, v kateri so živeli zadnje mesece, končno konec.