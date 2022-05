Pritisk svetovnih medijev, zahteve trenerjev, publike in mnenja sotekmovalcev so močno pretresli mlado Rusinjo, ki je bila tudi psihološko povsem na dnu, saj pri svojih 15 letih enostavno ni bila pripravljena na kaj takega, s čimer bi se težko soočile tudi bolj izkušene drsalke. Ta dogodek je sprožil mnogo polemik okoli starosti, pri kateri lahko v umetnostnem drsanju ženske začnejo tekmovati na najvišjem nivoju, kot so svetovna prvenstva in seveda olimpijske igre. Pred kratkim je Mednarodna drsalna zveza predlagala zvišanje starostne meje za ženske in tudi moške na največjih tekmovanjih s 15 na 17 let. »Pri tem, ko dovolimo nastopati mladoletnim športnikom, jih izpostavljamo tveganjem in obremenitvam, ki niso primerni za njihovo starost. Ne gre le za fizične obremenitve, temveč tudi za psihološki in socialni razvoj otroka,« je zapisala zdravniška komisija Mednarodne drsalne zveze in dodala, da gre za prezgodnjo izgorelost, motnje v prehranjevanju ter dolgoročne posledice poškodb.

Če bo predlog o dvigu minimalne starosti sprejet, ga bodo postopoma uveljavljali naslednja tri leta – najprej s 15 na 16 let in nato že pred naslednjimi zimskimi olimpijskimi igrami, ki bodo leta 2026 v Italiji, starost zvišali na 17 let.

»Do zdaj so se na velikih tekmovanjih srečevale razvite zrele umetnostne drsalke, stare od 20 in celo čez 30 let, tako kot naša Daša Grm, z deklicami, ki so stare 15 let. To je povsem neprimerljivo, saj ta dekletca še nimajo te elegance, te umetnosti drsanja. So pa seveda izredno dobre skakalke, saj so še nerazvite in bolj gibljive ter tako lažje izvajajo težke tehnične elemente,« razloži Darja Gabrovšek Polajnar, predsednica Zveze drsalnih športov Slovenije.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.

Ognjene solze nad Kočevjem

Še več zanimivih člankov – denimo o tem, kašne so podrobnosti nedavne eksplozije v kočevskem Melaminu, ki je privedla do najbolj tragične industrijske nesreče v Sloveniji, kako je tudi ob pomoči Iskrice Nedeljskega mariborski glasbenik Marko Soršak - Soki organiziral bobnarski spektakel za pomoč invalidnemu fantu Mateju in njegovi mamici, kako je na področju domov za starejše že alarmantno stanje s prostorom, saj ljudje zaman čakajo na prosto posteljo, kakšne izkušnje pri svojem delu ima ortodontinja dr. Sanda Lah Kravanja, ki jo poznajo otroci in mladostniki iz Bovca in okolice, kakšni so vtisi po Evroviziji – pa v tokratni tiskani izdaji Nedeljskega dnevnika pri vašem prodajalcu časopisov ali na mobilni aplikaciji Nedeljski dnevnik.