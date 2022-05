Sodišče v Celju je po navedbah TV Slovenija že blokiralo dve Pavlinovi razkošni nepremičnini - stanovanje v Celju in vilo v Portorožu. Lastnica obeh blokiranih nepremičnin je tedanja Pavlinova partnerica Damjana Štante, ki sicer vodi družbo za upravljanje večstanovanjskih stavb Hiša prava, kjer je bil obtoženi pred leti solastnik, zdaj pa ni več, je poročala TV Slovenija.

S tožilstva so ob tem sporočili, da je plomba na nepremičninah in premičninah v vrednosti okoli 1,5 milijona evrov.

Kot so spomnili na nacionalni televiziji, je v omenjenih nepremičninah Nacionalni preiskovalni urad (NPU) že leta 2019 opravil hišne preiskave. Kriminalisti so Pavlina po končani preiskavi kazensko ovadili ter mu blokirali bančne račune in nepremičnine.

Preiskave so preiskovalci izvedli na podlagi prijave celjske družbe Kovintrade, kjer je bil Pavlin nekoč zadolžen za trge Rusije, Belorusije in Ukrajine. Kasneje so po podatkih TV Slovenija v podjetju ugotovili, da naj bi podpisoval tudi anekse k pogodbi o trgovinskem zastopanju s podjetjem v Minsku, ki je bilo že zdavnaj izbrisano iz registra beloruskih podjetij.

Kovintrade naj bi tudi potem še vedno plačeval provizije za storitve, ki naj sploh ne bi bile opravljene, denar pa naj bi se iztekal na švicarski bančni račun, za katerim naj bi se kot ekonomski upravičenec neuradno skrival ravno Pavlin.

V celjski družbi so zato po informacijah TV Slovenija najeli sodnega izvedenca, ki je pregledal vse poslovne listine s Pavlinovim podpisom, finančno preiskavo Pavlinovega poslovanja pa je kasneje opravila tudi policija.

Na celjskem tožilstvu so za TV Slovenija potrdili, da so v tej zadevi že vložili obtožnico, v katerem očitajo 3,8-milijonsko oškodovanje družbe Kovintrade. Da je sodna preiskava zaključena so potrdili tudi na celjskem sodišču, in da je odrejeno zavarovanje premoženja.

Štantetova zadeve za TV Slovenija ni želela komentirati. Medtem pa jim je Pavlin pojasnil, da obtožnice še ni prejel, hiši v Portorožu in Celju pa sta s tedanjo partnerko kupila izključno s prihranki, posojili in prodajo vrednostnih papirjev.

Glede očitkov o oškodovanju pa je Pavlin odgovoril, da gre za nerazumevanje specifike poslovanja nekdanje Sovjetske zveze, kjer so se za posle morale plačevati provizije, kar da je bilo s tedanjim vodstvom usklajeno.

V Kovintradu domnevnih spornih poslov nekdanjega člana uprave ne komentirajo, ker je zadeva še v fazi preiskave.

Sojenje naj bi se začelo jeseni, še navaja TV Slovenija.