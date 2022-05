Francoski predsednik Emmanuel Macron te dni menjava vlado, da bi kot leta 2017 spet dobil absolutno večino v skupščini na junijskih parlamentarnih volitvah. Najprej je v ponedeljek na čelo vlade postavil 61-letno Élisabeth Borne, dosedanjo zvesto, prekaljeno in sposobno ministrico za delo in zaposlovanje. Po socialistki Édith Cresson, ki je bila pred 30 leti samo 10 mesecev na čelu vlade, je Bornova druga premierka v zgodovini Francije. Kot političarka leve sredine naj bi bila protiutež okrepljeni radikalni levici, potem ko je njen karizmatični voditelj Jean-Luc Mélenchon v zadnjih tednih združil skoraj vso levico z ambicioznim ciljem, da postane premier.

Bornova, ki sicer nima velikega političnega vpliva, je bila vrsto let blizu Socialistični stranki in aktivna v socialnih reformah njenih vlad. Leta 2017 pa je postala najprej Macronova ministrica za transport. Izkazala se je zlasti z zelo zahtevno, a bolj desno reformo železnic, ki odpravlja privilegije za zaposlene in se odpira tuji konkurenci. Bolj desna je bila pozneje tudi njena reforma glede podpor za brezposelne. Še vedno pa velja, da je Bornova občutljiva za socialna vprašanja, hkrati ji je jasno, da je nujna reforma pokojninskega sistema.

Ekološki pedigre kot vaba za volilce

Njena glavna naloga na čelu vlade bo, da se starost za upokojitev v naslednjih osmih letih postopoma zviša s sedanjih 62 na 65 let. Pred parlamentarnimi volitvami pa se bo morala spopasti predvsem z inflacijo in njenimi socialnimi posledicami. Inflacija je sicer v Franciji nižja kot pri nas in v EU, a za Francoze je vsak odstotek upada kupne moči velika katastrofa. Macron mora tako še naprej ob vse dražji energiji pomagati ljudem s subvencijami, če hoče ohraniti absolutno večino v skupščini.

Za Macrona je tudi pomembno, da je Bornova precej ekološko usmerjena. Mélenchon bi namreč na parlamentarnih volitvah lahko pridobil volilce tudi s svojim naprednim ekološkim programom. Bornova, ki je bila pod Macronom leto dni tudi ministrica za okolje, tako zdaj pravi: »Dvakrat bolj kot pod prejšnjimi predsedniki smo pod Macronom zmanjšali izpuste toplogrednih plinov. Rekordnih trideset milijard smo vložili v zeleni prehod, tudi v čisti transport, v železnice, v kolesarjenje.«

Po dveh desničarjih na čelu vlade levičarka

Zaradi vsega, kar čaka evropsko in francosko gospodarstvo jeseni, mnogi Bornovi ne zavidajo. Poleg tega je premier za vse odgovoren, hkrati pa povsem podrejen predsedniku (kar ne velja za kohabitacijo, zadnja je bila v letih 1997–2002). Macron zdaj odloča tudi o tem, kdo bo minister v novi vladi. Sicer francoski predsedniki zelo radi menjavajo predsednike vlad, včasih tudi zato, ker so ti postali politično preveč močni, kot se je to zgodilo vse bolj priljubljenemu desnosredinskemu Édouardu Philippu, prvemu Macronovemu premierju v letih 2017–2020. Drugi in dosedanji je bil Jean Castex, ki je prav tako prišel iz desnice.

Macron pa si zdaj, tik pred parlamentarnimi volitvami, ni mogel privoščiti še tretjega premierja (ali premierko) iz vrst desnice. Mélenchonist François Ruffin zdaj tako trdi, da je Macron z novo premierko iz leve sredine tik pred volitvami kot volk, ki kaže mladim kozam taco, belo od moke: »A ko bo enkrat imel večino v skupščini, bo volk spet volk.«