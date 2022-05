Takšna bo Čufarjeva ulica po prenovi

Delavci konzorcija KPL, PZG in Prenova Gradbenik so začeli prenavljati Čufarjevo ulico med Miklošičevo in Resljevo cesto, ki naj bi v novi podobi zaživela do konca marca prihodnje leto. Ob priložnosti gradnje plinovoda in prenove kanalizacije bodo odsek na novo tlakovali, uredili manjši trg s fontano med RTV in novogradnjo Neuhaus ter poskrbeli za urbano opremo in ozelenitev. Fontana naj bi ob visokih temperaturah ustvarjala meglico.