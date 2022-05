Študentom ponovno grozi izselitev

Stanovalci študentskega doma Akademski kolegij so bili konec aprila seznanjeni s tem, da jih bodo septembra izselili. Ogorčeni nad slabo komunikacijo zavoda Študentski dom Ljubljana (ŠDL) so prepričani, da je zapiranje že tako nezadostnih zmogljivosti brez ustreznega načrta neodgovorno, zato so napisali javno pismo.