V iskanju izvirnih idej

Druga izdaja mednarodnega festivala eksperimentalnih avdiovizualnih praks V-F-XLjubljana, ki ga organizirata SCCA-Ljubljana/Postaja DIVA in Slovenska kinoteka, bo letos potekal med četrtkom in soboto. Predstavili se bodo avtorji s svojimi raznolikimi poetikami, za katere sta značilna raziskovanje in eksperimentiranje.