Neža Buh - Neisha: Moti me poneumljanje poslušalstva

Neža Buh oziroma Neisha, pevka, komponistka in pianistka, predstavlja steber slovenske pop scene. Državljanka, ki se popolnoma in od najstniških let posveča glasbi. Samo v dveh primerih, pravi, je delala zunaj glasbe. Štirinajst dni je lepila nalepke na žarnice in štirinajst dni je delala v fotokopirnici. Te dni prireja koncert v Cankarjevem domu, obenem pa spada med tiste glasbenike, ki obiskujejo tudi nastope kolegov, kar med slovenskimi glasbeniki niti ni navada. V soboto je šla na koncert skupine Batista Cadillac, nesojene zmagovalke slovenskega izbora Ema.