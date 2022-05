Tomaž Brejc, umetnostni zgodovinar: Vse rdeče so osebne in posebne

Tomaž Brejc je eden najpomembnejših slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, erudit, do upokojitve predavatelj na Akademiji za likovno umetnost, ki se v prvi vrsti posveča modernizmu in sodobni umetnosti. Je tudi avtor likovne zbirke Faktor banke in skupaj s sinom Arnetom Brejcem kurator vrste razstav na temo barv v galeriji Equrna. Tam so pred dnevi odprli razstavo Rdeča/seeing red.